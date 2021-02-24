Рассмешили «Искандерами» — в Армении шокированы неэффективностью российских ракет

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Российские ракетные комплексы «Искандер» раскритиковал лидер Армении Никол Пашинян. Он заявил, что во время осенней войны в 2020 году в Нагорном Карабахе комплексы, которыми вооружена армия Армении, не сработали «или взорвались лишь на 10%".

Премьер Пашинян так прокомментировал слова экс-президента страны Сержа Саргсяна о том, что Ереван мог бы использовать ракетные комплексы на четвертый день войны в Карабахе, поскольку Армения — единственная из зарубежных стран, которая получила из России эти комплексы противовоздушной обороны.

Премьер-министр Армении ответил президенту, сообщает DW.

Российские ракеты не пригодны для использования и не взрываются в полном объеме. Пусть Саргсян спросит, почему ракета «Искандера» не взорвалась? Или почему взорвалась на 10%, например? — сказал Пашинян.

Ранее экс-начальник службы военного контроля Минобороны Армении Мовсес Акопян заявил, что в конце войны армия провела запуски «Искандеров». На вооружении ПВО Армении стоят четыре такие ракетные установки.

В России успели обвинить Пашиняна во лжи.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что армянский политик таким образом стремится выгородить себя из круга лиц, виновных в результатах конфликта в Нагорном Карабахе.

«Искандер» (по классификации МО США и НАТО — SS-26 Stone) — семейство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов класса земля-земля. Впервые «Искандер» представили в августе 1999 года.

Максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами — не менее 500 км.