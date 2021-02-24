Розсмішили «Іскандерами» — у Вірменії шоковані неефективністю російських ракет, фото — Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n150869-rozsmishyly-iskanderamy-u-virmeniyi-shokovani-neefektyvnistu-rosiyskyh-raket.html

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Російські ракетні комплекси «Іскандер» розкритикував лідер Вірменії Нікол Пашинян. Він заявив, що під час осінньої війни у 2020 року в Нагірному Карабасі комплекси, якими озброєна армія Вірменії, не спрацювали чи «вибухнули лише на 10%".

Прем'єр Пашинян так прокоментував слова екс-президента країни Сержа Саргсяна про те, що Єреван міг би використовувати ракетні комплекси на четвертий день війни в Карабасі, оскільки Вірменія — єдина із зарубіжних країн, яка отримала з Росії ці комплекси протиповітряної оборони.

Прем'єр-міністр Вірменії відповів президенту, повідомляє DW.

Російські ракети не придатні для використання і не вибухають в повному обсязі. Нехай Саргсян запитає, чому ракета» Іскандера «не вибухнула? Або чому вибухнула на 10%, наприклад? — сказав Пашинян.

Раніше екс-начальник служби військового контролю Міноборони Вірменії Мовсес Акопян заявляв, що наприкінці війни армія провела запуски «Іскандерів». На озброєнні ППО Вірменії стоять чотири такі ракетні установки.

У Росії встигли звинуватити Пашиняна у брехні.

Заступник голови комітету Держдуми з оборони Віктор Заварзін заявив, що вірменський політик у такий спосіб прагне вигородити себе з кола осіб, які винні у результатах конфлікту в Нагірному Карабасі.

«Іскандер» (за класифікацією МО США і НАТО — SS-26 Stone) — сімейство балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу земля-земля. Вперше «Іскандер» представили в серпні 1999 року.

Максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами — не менше 500 км.