Геннадій Кернес, фото: Roman Tverdenko

https://racurs.ua/ua/n150868-kernesa-pozbavyly-povnovajen-miskogo-golovy-harkova.html

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Геннадія Кернеса позбавили повноважень міського голови Харкова через два місяці після його смерті.

Відповідне рішення сьогодні, 24 лютого, ухвалила міськрада Харкова, повідомляє видання «Суспільне».

За це рішення депутати міськради проголосували одноголосно (83 голоси «за»). Воно потрібне для призначення позачергових виборів мера Харкова.

Кернес помер 16 грудня 2020 року в Німеччині, де лікувався від коронавірусної хвороби COVID-19.

Нагадаємо, у січні цього року у Верховній Раді заявили, що не можуть призначити позачергові вибори мера Харкова через відсутність необхідних документів — копії свідоцтва про смерть Кернеса, завіреного печаткою міськради, та рішення ради про взяття до відома факту смерті міського голови.