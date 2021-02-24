Жерара Депардьє звинуватили у зґвалтуванні

Депардьє. Фото: Известия

https://racurs.ua/ua/n150866-jerara-depardie-zvynuvatyly-u-z-valtuvanni.html

Ракурс

Жерар Депардьє, відомий французький актор, був звинувачений у зґвалтуванні та сексуальному насильстві. Згідно з обвинуваченнями прокуратури, у 2018 він зґвалтував 20-річну актрису, яка двічі приїжджала до нього додому.

Сам Депардьє звинувачення відкидає. Про це повідомляє AFP.

Повідомляється, що інциденти зі зґвалтуванням та сексуальним насильством сталися в особняку актора в Парижі двічі — 7 серпня та 13 серпня 2018 року. Можлива жертва відомого актора 20-річна актриса, донька одного з друзів Депардьє.

Розслідування за цим звинуваченням вже закривалося у 2019 році через неможливість встановити обставини того, що сталося, але було відновлено після апеляції захисту дівчата і допиту підозрюваного. Натомість захист актора наполягає, що звинувачення в зґвалтуванні не відповідає дійсності, і актор абсолютно невинний.

Жерар Депардьє — один з найвідоміших французьких акторів. За більш ніж 50-річну кар'єру він знявся у понад 200 фільмах і серіалах. Також він відомий своєю скандальною поведінкою.

У 2011 році він був знятий з авіарейсу з Парижа до Дубліна за те, що сходив в туалет прямо в проході між кріслами. Вже через рік він вдарив автомобіліста після ДТП і отримав російське громадянство після конфлікту через податки з Францією.

У 2014 році Жерар Депардьє заявив, що Україна є частиною Росії. У травні наступного року під час кінофестивалю у Каннах Депардьє у мікрофон сказав: «Слава Україні!», що стало відповіддю журналістці на питання, чи змінив він своє ставлення до Володимира Путіна та Росії через події на Донбасі. Актор сказав, що симпатизує українцям, обожнює Україну і Крим, куди неодноразово їздив.

На підставі подання Міністерства культури було ухвалене рішення про заборону в’їзду Депардьє на територію України на 5 років. Також Депардьє внесено до «Чорного списку Міністерства культури України».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що відомого французького актора Жерара Депардьє звинуватили в зґвалтуванні 20-річної актриси ще у 2018 році. Жінка стверджує, що двічі — 7 та 13 серпня стала жертвою сексуального насильства під час «неофіційної репетиції до спектаклю», яка відбувалася в будинку актора в Парижі.