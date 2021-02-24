Санкції діятимуть, доки РФ “не змінить курс” — заява США щодо агресії Кремля

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Санкції проти Росії, запроваджені Вашингтоном у відповідь на агресію Кремля на українському Донбасі і окупацію Криму, діятимуть, доки Москва «не змінить курс». З такою промовою під час дебатів Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй 23 лютого виступив виконуючий обов’язки глави постійного представництва США при ООН посол Річард Міллс.

Заява Міллса була оприлюднена на офіційному сайті постійного представництва США при ООН.

Росія повинна припинити тактику залякування і замість цього співпрацювати з урядом України та міжнародними партнерами, які прагнуть дипломатично вирішити цей конфлікт… Санкції, запроваджені у відповідь на агресію РФ на сході України та окупацію Криму, залишатимуться чинними, доки Росія «не змінить курс», — заявив Міллс.

За його словами, дії Кремля на Донбасі призвели до загибелі понад 13 тис. осіб, ще 3,4 млн українців потребують гуманітарної допомоги.

Ми сьогодні тут, бо Росія намагалася заблокувати будь-який прогрес у дипломатичних перемовинах, одночасно озброюючи, навчаючи, фінансуючи та керуючи своїми довіреними силами та підтримуючи сепаратистів на місцях, — додав американський дипломат.



Представник Вашингтону також нагадав, що Київ має широку підтримку серед держав-членів ООН, які поважають одну з головних норм статуту ООН щодо заборони силою змінювати кордони інших держав. Міллс закликав Росію вивести військові сили з України й припинити підтримку терористичних маріонеткових утворень на Донбасі.