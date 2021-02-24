Санкции будут действовать, пока РФ «не изменит курс» - заявление США об агрессии Кремля

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Санкции против России, введенные Вашингтоном в ответ на агрессию Кремля на украинском Донбассе и оккупацию Крыма, будут действовать, пока Москва «не изменит курс». С такой речью во время дебатов Генассамблеи Организации Объединенных Наций 23 февраля выступил исполняющий обязанности главы постоянного представительства США при ООН посол Ричард Миллс.

Заявление Миллса было обнародовано на официальном сайте постоянного представительства США при ООН.

Россия должна прекратить тактику запугивания и вместо этого сотрудничать с правительством Украины и международными партнерами, которые стремятся дипломатично решить этот конфликт… Санкции, введенные в ответ на агрессию РФ на востоке Украины и оккупацию Крыма, будут действовать, пока Россия «не изменит курс» , — заявил Миллс.

По его словам, действия Кремля на Донбассе привели к гибели свыше 13 тыс. человек, еще 3,4 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи.

Мы сегодня здесь, потому что Россия пыталась заблокировать любой прогресс в дипломатических переговорах, одновременно вооружая, обучая, финансируя и управляя своими доверенными силами и поддерживая сепаратистов на местах, — добавил американский дипломат.



Представитель Вашингтона также напомнил, что Киев имеет широкую поддержку среди государств-членов ООН, которые уважают одну из главных норм устава ООН о запрете силой изменять границы других государств. Миллс призвал Россию вывести вооруженные силы из Украины и прекратить поддержку террористических марионеточных образований на Донбассе.