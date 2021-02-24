Жерара Депардье обвинили в изнасиловании

Депардье. Фото: Известия

https://racurs.ua/n150866-jerara-deparde-obvinili-v-iznasilovanii.html

Ракурс

Жерар Депардье, известный французский актер, был обвинен в изнасиловании. Согласно обвинениям прокуратуры, в 2018 он изнасиловал 20-летнюю актрису, которая дважды приезжала к нему домой.

Сам Депардье обвинения отвергает. Об этом сообщает AFP.

Сообщается, что инциденты с изнасилованием и сексуальным насилием произошли в особняке актера в Париже дважды — 7 августа и 13 августа 2018 года. Возможная жертва известного актера 20-летняя актриса, дочь одного из друзей Депардье.

Расследование по этому обвинению уже закрывалось в 2019 году из-за невозможности установить обстоятельства случившегося, но было восстановлено после апелляции защиты девушки и допроса подозреваемого. В то же время защита актера настаивает, что обвинение в изнасиловании не соответствует действительности, и актер абсолютно невиновен.

Жерар Депардье — один из самых известных французских актеров. За более чем 50-летнюю карьеру он снялся в более 200 фильмах и сериалах. Также он известен своим скандальным поведением.

В 2011 году он был снят с авиарейса из Парижа в Дублин за то, что сходил в туалет прямо в проходе между креслами. Уже через год он ударил автомобилиста после ДТП и получил российское гражданство после конфликта из-за налогов с Францией.

В 2014 году Жерар Депардье заявил, что Украина является частью России. В мае следующего года во время кинофестиваля в Каннах Депардье в микрофон сказал: «Слава Украине!», Что стало ответом журналистке на вопрос, изменил ли он свое отношение к Владимиру Путину и России из-за событий на Донбассе. Актер сказал, что симпатизирует украинцам, обожает Украину и Крым, куда неоднократно ездил.

На основании представления Министерства культуры было принято решение о запрете въезда Депардье на территорию Украины на 5 лет. Также Депардье внесен в «Черный список Министерства культуры Украины».

Напомним, ранее мы сообщали, что известного французского актера Жерара Депардье обвинили в изнасиловании 20-летней актрисы еще в 2018 году. Женщина утверждает, что дважды — 7 и 13 августа стала жертвой сексуального насилия во время «неофициальной репетиции спектакля», которая проходила в доме актера в Париже.