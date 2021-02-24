Геннадий Кернес, фото: Roman Tverdenko

https://racurs.ua/n150868-kernesa-lishili-polnomochiy-gorodskogo-golovy-harkova.html

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Геннадия Кернеса лишили полномочий городского головы Харькова через два месяца после его смерти.

Соответствующее решение сегодня, 24 февраля, принял горсовет Харькова, сообщает издание «Суспільне».

За это решение депутаты горсовета проголосовали единогласно (83 голоса «за»). Оно нужно для назначения внеочередных выборов мэра Харькова.

Кернес умер 16 декабря 2020 года в Германии, где лечился от коронавирусной болезни COVID-19.

Напомним, в январе этого года в Верховной Раде заявили, что не могут назначить внеочередные выборы мэра Харькова из-за отсутствия необходимых документов — копии свидетельства о смерти Кернеса, заверенного печатью горсовета, и решение совета о принятии к сведению факта смерти городского головы.