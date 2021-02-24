Декомунізація. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n150870-dekomunizovana-meriya-prospekt-jukova-i-sharpanyna-deputativ-spekotna-sesiya-miskrady-harkova.html

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Харківська міська рада почала сесію з гучної декомунізації — так, на підлогу міськради скинули герб із зображенням Володимира Леніна. Його зняв зі стіни представник громадської організації «Світанок» та співзасновник організації «Декомунізація. Україна» Вадим Поздняков, який обурювався цим питанням раніше.

На місце події прибула поліція, але після цього барельєф повісили на стіну назад. Про це повідомляє «Суспільне».





Наразі поліцейські беруть пояснення у Вадима Позднякова і представника партії «Демократична сокира» Микити Соловйова. Поки частина депутатів опікувалися комуністичним минулим, у центрі Харкова побилися дві групи чоловіків. На майдані Конституції у Харкові зіткнулися прихильники «Опозиційної платформи — За життя» та їхні опоненти.

Під час зіткнень активістів у Харківській міськраді втретє перейменували проспект Петра Григоренка на проспект Маршала Жукова. «За» проголосували 57 депутатів, проти 16, утрималися шість. Секретар міськради Ігор Терехов перед голосуванням заявив, що Жуков «добув перемогу над нацизмом», і той, «хто не пам’ятає минулого, у того немає майбутнього». До цього перейменування проспекту Григоренка на Жукова у Харкові оскаржували двічі.





Ще одним скандалом ознаменувався виступ депутат від ОПЗЖ Андрія Лесика, який вийшов на трибуну та почав виступ російською мовою. Лесик під час виступу назвав Революцію Гідності державним переворотом. Після такого депутата виштовхали з трибуни під крики «Ганьба» та облили водою.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Геннадія Кернеса позбавили повноважень міського голови Харкова через два місяці після його смерті.