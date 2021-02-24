Вакцинація Зеленського. Фото: УП

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Вакцинація Зеленського від коронавірусу, яка має пройти публічно, дещо затягується. У Офісі президента заявляють, що поки не вирішили, якою саме вакциною отримає щеплення президент.

Про це повідомила генеральна директорка директорату з питань інформаційної політики Офісу президента Ірина Побєдоносцева, передає «Суспільне».

Повідомляється, що попри те, що президент неодноразово говорив, що він буде вакцинуватися разом з військовими під час другої хвилі вакцинування, наразі невідомо, яка вакцина використовуватиметься під час цього етапу вакцинації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація в Україні від коронавірусу розпочалася сьогодні, 24 лютого. Очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що наразі Україна забезпечена вакцинами для першого та другого етапів вакцинації, відповідно до планів МОЗ. Також у відомстві домовилися про додаткові партії вакцин від коронавірусу.