Moderna разработала обновленную вакцину для защиты от «африканского» коронавируса

Moderna разработала обновленную вакцину для защиты от «африканского» коронавирусаhttps://racurs.ua/n150909-moderna-razrabotala-obnovlennuu-vakcinu-dlya-zaschity-ot-afrikanskogo-koronavirusa.htmlРакурс
Moderna, американская биотехнологическая компания, заявила о создании обновленной версии своей вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, направленной на борьбу с южноафриканским штаммом коронавируса SARS-CoV-2, известным как B.1.351.
Обновленная вакцина отправлена в Национальный институт здравоохранения США для проведения клинических испытаний, сообщает CNN.
Новая вакцина должна стать вспомогательной для людей, которые уже были привиты против коронавируса, и первичной вакциной для людей, которые не болели коронавирусом и еще не были привиты.
Поэтому Moderna также оценит «многовалентное» влияние сочетания новой формы вакцины с имеющейся. В рамках исследования некоторые участники получат уже третью дозу вакцины.
Когда именно обновленная вакцина станет доступной, в случае ее одобрения регуляторными органами, не уточняется.
Напомним, 24 февраля в Украине была проведена первая прививка от COVID-19.