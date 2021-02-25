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В мире продолжается вакцинация от коронавируса, фото: UA.NEWS

Moderna разработала обновленную вакцину для защиты от «африканского» коронавируса

25 фев 2021, 08:35
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Moderna, американская биотехнологическая компания, заявила о создании обновленной версии своей вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, направленной на борьбу с южноафриканским штаммом коронавируса SARS-CoV-2, известным как B.1.351.

Обновленная вакцина отправлена ​​в Национальный институт здравоохранения США для проведения клинических испытаний, сообщает CNN.

Новая вакцина должна стать вспомогательной для людей, которые уже были привиты против коронавируса, и первичной вакциной для людей, которые не болели коронавирусом и еще не были привиты.

Поэтому Moderna также оценит «многовалентное» влияние сочетания новой формы вакцины с имеющейся. В рамках исследования некоторые участники получат уже третью дозу вакцины.


Когда именно обновленная вакцина станет доступной, в случае ее одобрения регуляторными органами, не уточняется.

Напомним, 24 февраля в Украине была проведена первая прививка от COVID-19.


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