Бывшему топ-менеджеру «ПриватБанка» избрана мера пресечения, фото: «Экономическая правда»

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Ракурс

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения задержанному недавно бывшему первому заместителю главы «ПриватБанка» Владимиру Яценко — содержание под стражей до 22 апреля 2021 года с возможностью внесения залога в размере 52 млн 210 тыс. грн.

Прокуроры требовали для Яценко залог в размере почти 137 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Если Яценко внесет залог, на него будут распространяться следующие ограничения:

воздерживаться от общения с подозреваемыми Дубилетом и Бачихиною, а также со свидетелями по делу;

прибывать по каждому требованию прокурора, детектива и суда,

не отлучаться из Днепропетровской области без разрешения,

сообщать об изменении своего места жительства и места работы,

сдать загранпаспорта,

носить электронный браслет.

Яценко задержали 22 февраля, когда он чартерным самолетом пытался вылететь из Днепра в Вену. НАБУ тогда распорядилась посадить этот самолет в аэропорту «Борисполь», где Яценко задержали.

Во время судебного заседания адвокаты Яценко уверяли, что он направлялся в Вену на плановый осмотр у врача и планировал вскоре вернуться в Украину, поскольку 25 февраля с женой и детьми должен был лететь на отдых на Мальдивы, который должен был длиться 13 марта.

В подтверждение своих слов адвокаты предоставили суду соответствующие билеты и ваучеры.

Защита Яценко утверждала, что его поездка к врачу в Вене должна была быть уже 12-й за последние годы.

Это, по утверждению защиты Яценко, опровергает версию прокуроров о якобы намерении их подзащитного бежать из Украины.

Также защита апеллировала к тому, что Яценко находится в группе риска из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 и содержание его в изоляторе создаст дополнительные риски — ему 51 год и он имеет определенные болезни сердца.

В частности, сам Яценко утверждал, что с начала пандемии летает только арендованными самолетами из-за риска подхватить COVID-19 как человек, который может в большей степени пострадать от этого заболевания.