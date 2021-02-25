Астероїд розміром з авіалайнер наближується до Землі, фото — Pixabay

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Ракурс

Великий астероїд пролетить поблизу Землі у суботу, 27 лютого. За інформацією Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA), його довжина становить 50 метрів.

Небесне тіло отримало назву 2021 DE, повідомляє Express.

Максимальна точка, на яку астероїд може зблизитися із Землею, становитиме понад 1,5 млн км. Це у 4,2 рази більше, ніж відстань між Землею та Місяцем.

Наразі його швидкість — 26 км/с. Це приблизно 93 тис. км/год.

Небесне тіло пролетить над нашою планетою безпечно, запевнили у NASA.

Нагадаємо, у лютому повз Землю пролетіли астероїди розмірами як літаки та як стадіон.