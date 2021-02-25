Венедіктова — Розслідування щодо Байдена завершено, це геополітика

https://racurs.ua/ua/n150938-venediktova-rozsliduvannya-schodo-baydena-zaversheno-ce-geopolityka.html

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Ірина Венедіктова, генеральний прокурор, заявила, що правоохоронні органи України не мають наміру реанімувати розслідування закритих справ, у яких фігурував син президента США Гантер Байден. Також, відповідаючи на запитання британського видання The Independent, Венедіктова згадала про геополітику.

Ці (кримінальні провадження — ред.) розглянули прокурори. Вони виконали свою роботу і я не бачу підстав зараз починати це знову… Дуже добре, що наша країна не була залучена в американські вибори. Розслідування було розпочато, тому що були подані певні заяви. Питання не в кримінальній юридичній системі тут, це геополітика. Я не хочу залучатися чи робити коментарі щодо міжнародної політики, — відповіла глава Офісу генпрокурора, пише The Independent.

Нагадаємо, восени 2019 року в США розгорівся політичний скандал навколо розмови Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Причиною стали публікації ЗМІ про те, що Трамп чинив тиск на Зеленського, щоб той розпочав розслідування проти Джо Байдена та його сина Гантера. У травні 2014 року Гантер Байден став членом ради директорів Burisma Limited.