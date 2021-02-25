Чому закрили справу проти Порошенка, пояснили в НАБУ. Фото: УП

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Справу проти Порошенка закрило Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) — у відомстві підтвердили закриття одного з кримінальних проваджень, у яких фігурував п’ятий президент України.

Досудове розслідування стосувалося двох статей Кримінального кодексу: про привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем та про відмивання доходів, пише «Радіо Свобода».

У НАБУ пояснили, що підставами для відкриття справи була ухвала Вищого антикорупційного суду від 9 січня 2020 року, яка зобов’язала до цього детективів. Справу відкрили за заявою групи народних депутатів від «Опозиційної платформи — За життя».

Однак «за результатами здійснення досудового розслідування встановлено відсутність події кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191», повідомило бюро.

У зв’язку з цим 25 січня 2021 року ухвалено рішення про закриття кримінального провадження на підставі пункту 1 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу через відсутність події кримінальних правопорушень.

НАБУ уточнило, що підстави для закриття справи дали проведені слідчі дії та їхні результати, а також інші докази та дані «в їх сукупності та взаємозв'язку, які грунтуються на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, викладених у колективному зверненні народних депутатів України». Також у цьому провадженні Порошенку не повідомляли про підозру.

Нагадаємо, 9 лютого адвокати Петра Порошенка повідомили, що НАБУ закрило справу проти нього щодо нібито виведення з України 100 млрд дол. на користь тодішнього віце-президента Сполучених Штатів Джо Байдена.