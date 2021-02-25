Почему закрыли дело против Порошенко, объяснили в НАБУ. Фото: УП

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Дело против Порошенко закрыло Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) — в ведомстве подтвердили закрытие одного из уголовных производств, в которых фигурировал пятый президент Украины.

Досудебное расследование касалось двух статей Уголовного кодекса: о присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением и об отмывании доходов, сообщает «Радио Свобода».

В НАБУ объяснили, что основанием для открытия дела было постановление Высшего антикоррупционного суда от 9 января 2020 года, которое обязало к этому детективов. Дело открыли по заявлению народных депутатов от «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Однако «по результатам осуществления досудебного расследования установлено отсутствие события уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191», сообщило бюро.

В связи с этим 25 января 2021 года принято решение о закрытии уголовного производства на основании пункта 1 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса из-за отсутствия события уголовных правонарушений.

НАБУ уточнило, что основания для закрытия дела дали проведенные следственные действия и их результаты, а также другие доказательства и данные «в их совокупности и взаимосвязи, основанные на всестороннем, полном и беспристрастном исследовании всех обстоятельств, изложенных в коллективном обращении народных депутатов Украины». Также по этому производству Порошенко не сообщали о подозрении.

Напомним, 9 февраля адвокаты Петра Порошенко сообщили, что НАБУ закрыло дело против него о якобы выводе из Украины 100 млрд долл. в пользу тогдашнего вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена.