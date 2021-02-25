Берлін виявив шпигуна в Бундестазі — передавав дані Росії

https://racurs.ua/ua/n150927-berlin-vyyavyv-shpyguna-v-bundestazi-peredavav-dani-rosiyi.html

Ракурс

Звинувачення у шпигунстві на користь Росії висунула Федеральна прокуратура Німеччини громадянину країни, який співпрацював з російською розвідкою. Звинувачення було пред’явлено 12 лютого в суді Берліна.

Про це повідомила прес-служба прокуратури в Карлсруе 25 лютого, пише DW.

За даними слідства, підозрюваний Єнс Ф. — співробітник компанії, яка займалася техобслуговуванням бундестагу (зокрема, запобігання аварій та протипожежним захистом). Йдеться також про технічне обслуговування переносних електричних приладів, які використовуються на об'єктах німецького парламенту. Завдяки цій роботі підозрюваний мав доступ до планів цих об'єктів. Не пізніше ніж з кінця липня до початку вересня 2017 року він, нібито, з власної ініціативи передав цю інформацію спецслужбам Москви.

Для цього Єнс Ф. зберіг дані в вигляді pdf-документів на носії інформації і відправив їх співробітникові російського посольства в Берліні, який за основною посадою є співробітником Головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії (йдеться про Головне розвідувальне управління, ГРУ — ред.).

Подальші деталі справи прокуратура Німеччини не розкриває.