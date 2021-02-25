Співробітники заблокованого медіахолдингу Козака стали власниками львівського телеканалу

Співробітники медіахолдингу Тараса Козака стали власниками каналу «Перший незалежний», фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n150926-spivrobitnyky-zablokovanogo-mediaholdyngu-kozaka-staly-vlasnykamy-lvivskogo-telekanalu.html

Ракурс

Медіахолдинг «Новини» народного депутата Тараса Козака нещодавно потрапив під санкції.

100 працівників телеканалів цього медіахолдингу 18 лютого створили ТОВ «Медіахолдинг Новини», який 24 лютого став власником львівського телеканалу «Перший незалежний». Про це повідомляє видання «Детектор.медіа» з посиланням на дані Єдиного державного реєстру.

Внесок до статутного фонду телеканалу склав 375 тис. грн, хоча статутний капітал самого ТОВ «Медіахолдинг Новини» становить лише 100 грн.

За інформацією джерел видання, саме на базі «Першого незалежного» створюватиметься новий телеканал, який планують запустити колишні співробітники заблокованих в Україні ZIK, NewsOne та «112 Україна».

Очікується, що цей телеканал запрацює у квітні 2021 року. Керувати його запуском, за даними джерел видання, буде телепродюсер Олексій Семенов, який раніше був продюсером «112 Україна» (2013−2014 роки), NewsOne (2015−2017 роки), Прямого каналу (2017−2019 роки), а згодом очолив створений Козаком медіахолдинг «Новини».