Сотрудники заблокированного медиахолдинга Козака стали владельцами львовского телеканала

Сотрудники медиахолдинга Тараса Козака стали владельцами канала «Первый независимый», фото: YouTube

https://racurs.ua/n150926-sotrudniki-zablokirovannogo-mediaholdinga-kozaka-stali-vladelcami-lvovskogo-telekanala.html

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Медиахолдинг «Новости» народного депутата Тараса Козака недавно попал под санкции.

100 сотрудников телеканалов этого медиахолдинга 18 февраля создали ООО «Медиахолдинг Новости», который 24 февраля стал владельцем львовского телеканала «Первый независимый». Об этом сообщает издание «Детектор.медиа» со ссылкой на данные Единого государственного реестра.

Вклад в уставный фонд телеканала составил 375 тыс. грн, хотя уставный капитал самого ООО «Медиахолдинг Новости» составляет всего 100 грн.

По информации источников издания, именно на базе «Первого независимого» будет создаваться новый телеканал, который планируют запустить бывшие сотрудники заблокированных в Украине ZIK, NewsOne и «112 Украина».

Ожидается, что этот телеканал заработает в апреле 2021 года. Руководить его запуском, по данным источников издания, будет телепродюсер Алексей Семенов, ранее был продюсером «112 Украина» (2013−2014 годы), NewsOne (2015−2017 годы), Прямого канала (2017−2019 годы), а затем возглавил созданный Козаком медиахолдинг «Новости».