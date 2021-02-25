Недвижимость экс-главы МВД Захарченко арестовали

https://racurs.ua/n150925-nedvijimost-eks-glavy-mvd-zaharchenko-arestovali.html

Ракурс

Имущество соратника Януковича Александра Захарченко — бывшего главы Министерства внутренних дел Украины времен Майдана — арестовал суд.

Это произошло по ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора. Судья Печерского райсуда Киева наложил арест на имущество иностранных компаний, связанных с Захарченко.

Речь идет о трех квартирах, шести гаражах в центре Киева, четырех жилых домах и 24 земельных участках, сообщила 25 февраля пресс-служба Офиса генпрокурора.

Следователь Госбюро расследований ходатайствовал о передаче недвижимости Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Арест наложен в уголовном производстве, в котором расследуются обстоятельства финансирования экс-министром МВД деятельности преступной организации, созданной Виктором Януковичем, а также незаконные финансовые операции, в частности, конвертирование безналичных средств в наличные, приобретение недвижимого имущества и его вывод за границу на подконтрольные иностранные компании.

«Ракурс» сообщал, что в декабре 2020 года суд по делам Майдана позволил провести по Захарченко заочное расследование. В 2019 году его заочно арестовали. После Революции достоинства Захарченко бежал в Россию. Его подозревают в отмывании 10 млрд грн.