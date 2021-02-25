«Вакцинная дипломатия» России сажает Европу на иглу — Times

https://racurs.ua/n150924-vakcinnaya-diplomatiya-rossii-sajaet-evropu-na-iglu-times.html

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Вакцина от коронавируса способствует геополитическим планам Кремля по расширению своего влияния на фоне острой нехватки медпрепаратов среди стран-членов Евросоюза в Восточной Европе.

На данный момент только три вакцины прошли проверку европейским регулятором: Pfizer-BionNTech, Moderna и Oxford/Astrazeneca. Брюссель считает, что Россия наряду с Китаем стремится расширить свое влияние, используя пандемию COVID-19, пишет Times.

Если задача «вакцинной дипломатии» Кремля состоит еще и в том, чтобы вызвать раскол в ЕС, он как никогда близок к ее выполнению в Словакии, где правительство балансирует на грани распада из-за скандала в правящей коалиции с закупками вакцины, — отмечает Times.

Словацкий премьер Игор Матович обвинил партнера по коалиции, партию «За людей» в том, что политиканство для нее важнее спасения людских жизней, после того, как партия заблокировала резолюцию, которая позволила бы Братиславе вести торг с Москвой.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее интересовалась, почему Москва предлагает миллионы доз вакцины другим странам, когда уровень вакцинации собственного населения является очень низким.

Напомним, Словакия — не единственная страна ЕС, рассматривающая возможность закупок российской вакцины «Спутник V». Венгрия подписала контракт с Россией о поставках вакцины от коронавируса более месяца назад, Хорватия и Чехия также проявляют заинтересованность. В свою очередь, в России и Китае уровень вакцинации составляет около 2%.