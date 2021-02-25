Вакцина от коронавируса. Фото: 5 канал

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Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине. Медики реанимационного отделения для больных COVID-19 Александровской больницы Киева не хотят вакцинироваться.

Заведующий отделом реанимации для инфекционных больных Алексей Куценко на брифинге сообщил, что из 24 сотрудников захотели вакцинироваться только два человека: он сам и медсестра.

В такой ситуации врач видит свою недоработку, поскольку не провел разъяснительную работу.

При этом Куценко называет новую вакцину хорошей и говорит, что чувствует себя после прививки хорошо. Также он рассказал, что уже болел коронавирусом в ноябре.

Напомним, вакцинация от коронавируса началась в Украине 24 февраля. Было осуществлено 159 прививок от коронавирусной болезни COVID-19 первой дозой.