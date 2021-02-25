Двое из отделения — медики COVID-больницы Киева не спешат вакцинироваться (ВИДЕО)https://racurs.ua/n150920-dvoe-iz-otdeleniya-mediki-covid-bolnicy-kieva-ne-speshat-vakcinirovatsya-video.htmlРакурс
Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине. Медики реанимационного отделения для больных COVID-19 Александровской больницы Киева не хотят вакцинироваться.
Заведующий отделом реанимации для инфекционных больных Алексей Куценко на брифинге сообщил, что из 24 сотрудников захотели вакцинироваться только два человека: он сам и медсестра.
В такой ситуации врач видит свою недоработку, поскольку не провел разъяснительную работу.
При этом Куценко называет новую вакцину хорошей и говорит, что чувствует себя после прививки хорошо. Также он рассказал, что уже болел коронавирусом в ноябре.
Напомним, вакцинация от коронавируса началась в Украине 24 февраля. Было осуществлено 159 прививок от коронавирусной болезни COVID-19 первой дозой.