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Ракурс
Вакцина от коронавируса. Фото: 5 канал

Двое из отделения — медики COVID-больницы Киева не спешат вакцинироваться (ВИДЕО)

25 фев 2021, 11:39
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Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине. Медики реанимационного отделения для больных COVID-19 Александровской больницы Киева не хотят вакцинироваться.

Заведующий отделом реанимации для инфекционных больных Алексей Куценко на брифинге сообщил, что из 24 сотрудников захотели вакцинироваться только два человека: он сам и медсестра.

В такой ситуации врач видит свою недоработку, поскольку не провел разъяснительную работу.


При этом Куценко называет новую вакцину хорошей и говорит, что чувствует себя после прививки хорошо. Также он рассказал, что уже болел коронавирусом в ноябре.

Напомним, вакцинация от коронавируса началась в Украине 24 февраля. Было осуществлено 159 прививок от коронавирусной болезни COVID-19 первой дозой.

Источник: Ракурс


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