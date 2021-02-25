Протесты в Армении — военные требуют отставки Пашиняна, он заявил о «военном путче»

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Ракурс

Никол Пашинян, премьер-министр Армении, заявил о попытке военного переворота. Ранее Главный штаб Вооруженных сил Армении потребовал его отставки с должности главы правительства.

Сегодня в Ереване граждане, требующие отставки премьер-министра, с раннего утра проводят акции неповиновения, перекрывая улицы. Члены «Движения за спасение Отечества» заранее не объявляют место и время акций неповиновения, пишет армянская редакция «Радио Свободы».

Накануне протестующие проводили шествия к университетам.

Сам Пашинян считает заявление Генштаба попыткой военного переворота. Об этом Пашинян написал на своей странице в Facebook.

Считаю заявление Генштаба попыткой военного переворота. Я приглашаю всех наших сторонников на Площадь Республики прямо сейчас, — написал премьер Армении.

Напомним, накануне решением премьер-министра с должности первого заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил был уволен генерал-лейтенант Тиран Хачатрян. В ответ Генштаб выступил с заявлением, в котором, говорится:

Генеральный штаб Вооруженных сил Республики Армения выражает решительный протест против увольнения первого заместителя начальника Генштаба ВС Армения по недальновидным и необоснованным причинам, которое было осуществлено без какого-либо учета государственных и национальных интересов Армении, на основе лишь личных, амбициозных чувств. В таких тяжелых для страны условиях такое решение является антигосударственным, безответственным шагом. Премьер-министр Армении, правительство больше не в состоянии принимать адекватные решения в этой критической для армянского народа ситуации. В связи со сложившейся ситуацией Вооруженные силы РА требуют отставки премьер-министра РА и правительства РА, одновременно предостерегает о необходимости воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах.

Акции протеста проводит оппозиционное «Движение за спасение Отечества», в которое входят свыше 15 политических партий. Они добиваются отставки Пашиняна и избрания бывшего министра обороны и премьер-министра Армении Вазгена Манукяна временным премьером.

Представители правящей силы отвергают мнения о том, что они не могут организовать честные и справедливые выборы, одновременно утверждая, что в настоящее время в Армении нет общественного запроса на проведение досрочных парламентских выборов.