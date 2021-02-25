Протести у Вірменії — військові вимагають відставки Пашиняна, він заявив про путч військових

https://racurs.ua/ua/n150919-protesty-u-virmeniyi-viyskovi-vymagaut-vidstavky-pashynyana-vin-zvynuvatyv-armiu-v-putchi-video.html

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Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії, заявив про спробу військового перевороту. Раніше Головний штаб Збройних сил Вірменії зажадав його відставки з посади глави уряду.

Сьогодні в Єревані громадяни, які вимагають відставки прем'єр-міністра, проводять акції непокори, перекриваючи вулиці. Члени «Руху за порятунок Вітчизни» заздалегідь не оголошують місце і час акцій непокори, пише вірменська редакція «Радіо Свободи».

Напередодні протестувальники проводили ходи до університетів.

Сам Пашинян вважає заяву Генштабу спробою військового перевороту. Про це Пашинян написав на своїй сторінці в Facebook.

Вважаю заяву Генштабу спробою військового перевороту. Я запрошую всіх наших прихильників на Майдан Республіки прямо зараз, — написав прем'єр Вірменії.

Нагадаємо, напередодні рішенням прем'єр-міністра з посади першого заступника начальника Генштабу Збройних сил звільнили генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна. У відповідь Генштаб виступив із заявою, в якій, йдеться:

Генеральний штаб Збройних сил Республіки Вірменія висловлює рішучий протест проти звільнення першого заступника начальника Генштабу ВС Вірменії через недалекоглядні і необґрунтовані причини, здійснене без будь-якого врахування державних і національних інтересів Вірменії, на основі лише особистих, амбітних почуттів. У таких важких для країни умовах це рішення є антидержавним, безвідповідальним кроком. Прем'єр-міністр Вірменії, уряд більше не в змозі приймати адекватні рішення в цій критичній для вірменського народу ситуації. У зв’язку зі сформованою ситуацією Збройні сили РА вимагають відставки прем'єр-міністра РА і уряду РА, одночасно застерігаючи про необхідність утриматися від застосування сили проти народу, чиї діти загинули, захищаючи Батьківщину і Арцах.

Акції протесту проводить опозиційний «Рух за порятунок Вітчизни», до якого входять понад 15 політичних партій. Вони домагаються відставки Пашиняна і обрання колишнього міністра оборони і прем'єр-міністра Вірменії Вазгена Манукяна тимчасовим прем'єром.

Представники правлячої сили відкидають заяви про те, що вони не в змозі організувати чесні й справедливі вибори, одночасно стверджуючи, що наразі у Вірменії немає суспільного запиту на проведення дострокових парламентських виборів.