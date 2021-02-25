Соратник Медведчука оскаржив у Верховному суді список санкцій проти нього, фото — Бабель

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Санкції проти соратника Віктора Медведчука, нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака оскаржено у Верховному суді. Йдеться про додаток до указу президента України, відповідно до якого застосовано санкції до Козака.

Верховний суд повідомив, що отримав відповідну скаргу 24 лютого. До Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду надійшов позов, яким оскаржується указ Президента України від 2 лютого 2021 року «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Оскаржується додаток № 1, відповідно до якого застосовано санкції до Козака.

Раніше Козак оскаржив у Верховному суді власне сам санкційний указ Зеленського від 2 лютого 2021 року № 43/2021. Утім, 9 лютого позовну заяву Феміда залишила без руху — відмовила у відкритті провадження.

11 лютого Касаційний адмінсуд у складі ВСУ виніс ухвалу про відкриття провадження у іншій справі за позовом Козака. Розгляд по ній призначено на 15 березня.

16 лютого позовну ТОВ «Новини 24 години» судді залишили без руху і встановили позивачеві десятиденний строк із дня отримання цієї ухвали для усунення недоліків.

23 лютого Верховний суд продовжив на десять днів строк на усунення недоліків за позовною заявою ТОВ «Телерадіокомпанія «Нові комунікації» (телеканал ZIK).