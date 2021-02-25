Курс гривні знову впав, фото: «Інформатор»

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Ракурс

Курс гривні до долара США поступово наближаться до психологічної позначки 28 грн/дол.

Станом на сьогодні, 25 лютого, офіційний курс знижено на 5 копійок і тепер він становить 27,94 грн/дол. Про це свідчать дані сайту Нацбанку України.

Євро також подорожчав приблизно на п’ять копійок — тепер офіційний курс становить 33,92 грн/євро.

Минулої доби, 24 лютого, Нацбанк підвищував офіційний курс гривні до долара на 3,28 копійки (до 27,89 грн за долар), курс гривні до євро — на 1 копійку (до 33,88 грн за євро).

Нацбанк під час торгів 24 лютого на ринок не виходив, повідомляє видання «Мінфін».

Очікується, що зростання курсу до 28 грн за долар і вище може спровокувати новина про перерахування Держказначейством основних відшкодувань ПДВ експортерам.

Наразі на ринку спостерігаються лише спекулятивні спроби «розігріти» котирування долара, зазначає видання.