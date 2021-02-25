Штурм Капітолію – скільки грошей потрібно на ремонт будівлі. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n150916-shturm-kapitoliu-skilky-groshey-potribno-na-remont-budivli.html

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У США на ремонт Капітолію після штурму 6 січня виділили 30 млн дол.

У будівлі Конгресу постраждали історичні статуї та фрески, повідомляє телеканал CBS News.

Статуї, фрески, історичні лавки та оригінальні віконниці постраждали в різному ступені від пошкоджень, — розповів штатний архітектор Капітолію Бретт Блентон.

За його оцінкою, основний збиток був завданий через застосування перцевого спрею та інших хімічних сполук, а також через задіяння вогнегасників.

Після шкоди, заподіяної нашим дорогоцінним творам мистецтва і статуям, знадобиться їхня професійна чистка та консервація, — додав Блентон.

Законодавці Палати представників вже затвердили 30 млн дол. на покриття витрат, однак Блентон передбачає, що на ремонт будівлі може знадобитися більше грошей.

Учасники заворушень заполонили коридори та офіси, в яких знаходилися 219 творів мистецтва та інші предмети з колекції Капітолію.

Бунтівники пошкодили вісім мармурових і гранітних бюстів колишніх ораторів Палати представників і відомих особистостей.

На статуях залишилися жовті плями від реагентів з вогнегасника, які можуть пошкодити мармур. Куратор Палати Фарара Елліот попросив у законодавців додатково 25 тис. дол. на терміновий ремонт пошкоджених предметів.

Нагадаємо, прихильники Дональда Трампа увірвалися в будівлю Конгресу США 6 січня після його закликів прийти на мітинг.

Вони намагалися перешкодити затвердженню підсумків виборів президента, на яких переміг демократ Джо Байден. Внаслідок штурму Капітолію загинуло п’ятеро осіб.