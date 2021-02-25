Штурм Капитолия – сколько денег понадобится на ремонт здания. Фото: Слово и дело

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В США на ремонт Капитолия после штурма выделили 30 млн долл.

В здании Конгресса пострадали исторические статуи и фрески, сообщает телеканал CBS News.

Статуи, фрески, исторические скамейки и оригинальные ставни пострадали в разной степени от повреждений, — рассказал штатный архитектор Капитолия Бретт Блэнтон.

По его оценке, основной ущерб был нанесен из-за применения перцового спрея и других химических соединений, а также из-за задействования огнетушителей.

После вреда, причиненного нашим драгоценным произведениям искусства и статуям, будут необходимы их профессиональная чистка и консервация, — добавил Блэнтон.

Законодатели Палаты представителей уже утвердили 30 млн долл. на покрытие расходов, однако Блэнтон предполагает, что на ремонт здания может понадобиться больше денег.

Участники беспорядков заполонили коридоры и офисы, в которых находились 219 произведений искусства и другие предметы из коллекции Капитолия.

Бунтовщики повредили восемь мраморных и гранитных бюстов бывших ораторов Палаты представителей и известных личностей.

На статуях остались желтые пятна от реагентов из огнетушителя, которые могут повредить мрамор. Куратор Палаты Фарар Эллиот попросил у законодателей дополнительно 25 тыс. долл. на срочный ремонт поврежденных предметов.

Напомним, сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США 6 января после его призывов прийти на митинг.

Они пытались воспрепятствовать утверждению итогов выборов президента, на которых победил демократ Джо Байден. В результате штурма Капитолия погибли пять человек.