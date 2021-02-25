Солдат РФ напал с холодным оружием на бойца ВСУ — детали инцидента на Донбассе

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Ракурс

Вооруженные формирования России за прошлые сутки, 24 февраля, продолжили осуществлять огневые провокации, нарушая режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сегодня сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Из стрелкового оружия противник вел огонь неподалеку населенных пунктов Южное и Талаковка. В результате обстрела один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение.

Воину оперативно была оказана медицинская помощь, его доставили в лечебное учреждение, — добавили в штабе.

Ряд других провокаций армия РФ осуществила в пригороде Авдеевки и неподалеку Водяного, а также близ Марьинки.

Неподалеку Чермалыка защитник Украины, дежуривший на наблюдательном посту, задержал военнослужащего оккупационных войск России, который пытался проникнуть на позиции ВСУ. Во время задержания враг нанес нашему воину легкое ранение холодным оружием. В ответ солдат применил штатное оружие и задержал оккупанта, — рассказали военные.

По мнению руководства ООС, основной целью российско-оккупационных войск остается «провоцирование ВСУ на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима „тишины“».