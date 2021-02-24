20 обстрелов и теракт на Донбассе — убиты военный и мирный житель, есть раненые

https://racurs.ua/n150848-20-obstrelov-i-terakt-na-donbasse-ubity-voennyy-i-mirnyy-jitel-est-ranenye.html

Ракурс

Агрессия России на Донбассе продолжается — в течение минувших суток, 23 февраля, армия РФ 20 раз нарушила «тишину».

Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Близ населенного пункта Зайцево вооруженные формирования России открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один — получил ранения, — говорится в сообщении.

Также неподалеку Красногоровки противник вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а у Песков — из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия. Вследствие этих обстрелов были ранен еще один боец ООС.

Украинская сторона СЦКК информировала миссию ОБСЕ о враждебных обстрелах.

В штабе добавили, что во вторник, кроме обстрелов позиций ВСУ враг открыл огонь из гранатометов по Хутору Свободном в Луганской области.

Под огонь российско-оккупационных войск попал мирный житель 1947 года. Около 17.25 на его дворе взорвалась мина, в результате чего мужчина получил тяжелые множественные ранения. Военные медики оказали первую медицинскую помощь и доставили раненого в больницу, где несколько часов подряд боролись за его жизнь. К сожалению, от тяжелых ранений он скончался, — отметили в штабе ООС.



Собранные материалы об агрессии России будут направлены в СБУ Северодонецка для решения вопроса о внесении сведений в ЕРДР по признакам теракта.