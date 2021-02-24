20 обстрілів і теракт на Донбасі — вбито військового й мирного мешканця, є поранені

https://racurs.ua/ua/n150848-20-obstriliv-i-terakt-na-donbasi-vbyto-viyskovogo-y-myrnogo-meshkancya-ie-poraneni.html

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Агресія Росії на Донбасі триває — впродовж минулої доби, 23 лютого, армія РФ 20 разів порушила «тишу».

Про це у Фейсбук повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Поблизу населеного пункту Зайцеве збройні формування Росії відкривали вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, ще один — дістав поранення, — йдеться у повідомленні.

Також неподалік Красногорівки противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів, а біля Пісків — з великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї. Внаслідок цих обстрілів було поранено ще одного бійця ООС.

Українська сторона СЦКК повідомила місію ОБСЄ про ворожі обстріли.

У штабі додали, що у вівторок, окрім обстрілів позицій ЗСУ ворог відкрив вогонь з гранатометів по Хутору Вільному в Луганській області.

Під вогонь російсько-окупаційних військ потрапив мирний мешканець 1947 року народження. Близько 17.25 на його подвір’ї вибухнула міна, внаслідок чого чоловік отримав важкі множинні поранення. Військові медики надали першу медичну допомогу й доправили пораненого до лікарні, де кілька годин поспіль боролися за його життя. На жаль, від важких поранень він помер, — зазначили в штабі ООС.



Зібрані матеріали про агресію Росії будуть спрямовані до СБУ Сєвєродонецька для вирішення питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ознаками теракту.