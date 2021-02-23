Протест под Офисом президента – 17 человек задержали, есть пострадавшие. Фото: УП

https://racurs.ua/n150847-protest-pod-ofisom-prezidenta-17-chelovek-zaderjali-est-postradavshie-foto-video.html

Ракурс

В Киеве на протестной акции в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко между протестующими и полицией произошли столкновения.

Правоохранители задержали 17 участников акции под Офисом президента, сообщили в МВД.

По факту столкновений на Банковой правоохранители открыли уголовное производство.

Сейчас под зданием собралось около 2 тыс. человек. Правоохранители не пропускают протестующих на территорию ОП, открытым к зданию остается вход со стороны улицы Шелковичной.

Митингующие столпились возле ворот и пробовали протиснуться к зданию. Полиция, в свою очередь, перекрыла проход спецтехникой и живым коридором из силовиков.

Участники акции зажигали файеры, часть митингующих взобралась на здание вблизи ОП. Их оттуда снимали силовики. В них со стороны активистов полетели снежки.

Между полицией и протестующими произошли столкновения ㅡ силовики распиливали слезоточивый газ. Как отмечают СМИ, в результате столкновений несколько протестующих пострадали. Уточняется информация об их количестве.

Под зданием Офиса президента люди скандируют «Зелю в отставку», «Аваков черт» и «Стерненко волю». В руках держат плакаты «Нет репрессии», «Стерненко патриот» и другие.