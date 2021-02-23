Приговор Стерненко – на Банковой проходит акция протеста. Фото: Укринформ

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В Киеве сторонники активиста Сергея Стерненко собрались на акцию протеста возле Офиса президента Владимира Зеленского на Банковой.

Начало акции стартовало в 20.00. Протесты одновременно проходят в ряде украинских городов.

Правоохранители перекрыли подход к Офису президента, возле Банковой припаркованы около десяти грузовиков и автобусов Нацгвардии и полиции. На месте дежурит большое количество полицейских.

Напомним, согласно приговору суда, Стерненко бросили за решетку на семь лет и три месяца за якобы похищение человека, где единственным свидетелем является сам пострадавший.

Судья Виктор Попревич признал Стерненко виновным по всем статьям, до обжалования приговора он будет находиться в СИЗО.