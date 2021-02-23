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Вирок Стерненку. Фото: Укрінформ
Вирок Стерненку — на Банковій проходить акція протесту (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n150844-vyrok-sternenku-na-bankoviy-prohodyt-akciya-protestu-translyaciya.htmlРакурс
У Києві прихильники активіста Сергія Стерненка зібралися на акцію протесту біля Офісу президента Володимира Зеленського на Банковій.
Початок акції стартував о 20.00. Протести одночасно проходять в низці українських міст.
Правоохоронці перекрили підхід до Офісу президента, біля Банкової припарковані близько десяти вантажівок і автобусів Нацгвардії і поліції. На місці чергує велика кількість поліцейських.
Нагадаємо, згідно з вироком суду, Стерненка кинули за ґрати на сім років і три місяці за нібито викрадення людини, де єдиним свідком є сам потерпілий.
Суддя Віктор Попревич визнав Стерненка винним за всіма статтями, до оскарження вироку він перебуватиме у СІЗО.
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