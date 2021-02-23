Из-за санкций США из проекта «Северный поток-2» вышли 18 компаний. Фото: EPA

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Санкции США против газопровода «Северный поток-2» привели к тому, что по крайней мере 18 европейских компаний прекратили свою деятельность в этом проекте.

Об этом говорится в отчете Государственного департамента США для Конгресса, сообщает DW.

Это показывает, что законодательные цели и наши действия увенчались успехом. Мы продолжаем отслеживать компании, привлеченные к действиям, которые потенциально подлежат санкциям, — прокомментировал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Большинство компаний, которые прекращают свое участие в проекте, являются страховыми компаниями, в основном базируются в Великобритании.

Среди них — поставщик промышленных услуг Bilfinger с Мангейма и мюнхенская страховая компания Munich Re Syndicate Limited.

По данным Госдепартамента США, швейцарская Zurich Insurance Group и парижская Axa Group также прекратили свое участие в проекте.

Напомним, США пригрозили санкциями нескольким компаниям, участвующим в строительстве и сертификации трубопровода. Однако пока США ввели санкции только в отношении российской компании «КВТ-Рус», которой принадлежит российское трубоукладочное судно «Фортуна».