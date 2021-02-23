Через санкції США з проекту «Північний потік-2» вийшли 18 компаній. Фото: EPA

https://racurs.ua/ua/n150846-cherez-sankciyi-ssha-z-proektu-pivnichnyy-potik-2-vyyshly-18-kompaniy.html

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Санкції США проти газопроводу «Північний потік-2» призвели до того, що принаймні 18 європейських компаній припинили свою діяльність у цьому проекті.

Про це йдеться у звіті Державного департаменту США для Конгресу, повідомляє DW.

Це показує, що законодавчі цілі й наші дії увінчалися успіхом. Ми продовжуємо відстежувати компанії, залучені до дій, які потенційно підлягають санкціям, — прокоментував офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Більшість компаній, які припиняють свою участь у проекті, є страховими компаніями, в основному базуються у Великій Британії.

Серед них — постачальник промислових послуг Bilfinger із Мангейма і мюнхенська страхова компанія Munich Re Syndicate Limited.

За даними Держдепартаменту США, швейцарська Zurich Insurance Group і паризька Axa Group також припинили свою участь у проекті.

Нагадаємо, США пригрозили санкціями кільком компаніям, що беруть участь в будівництві та сертифікації трубопроводу. Однак поки що США ввели санкції тільки щодо російської компанії «КВТ-Рус», якій належить російське трубоукладальне судно «Фортуна».