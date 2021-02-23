Погода в Україні. Фото: radiopershe

https://racurs.ua/ua/n150845-doschi-ta-mokryy-snig-pogoda-v-ukrayini-na-24-lutogo-karta.html

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Погода в Україні в середу, 24 лютого, очікується хмарна з проясненнями, в північних областях місцями пройдуть дощі з мокрим снігом.

У центральних регіонах країни прогнозується невеликий сніг, у Волинській і Рівненській областях — короткочасні дощі, повідомляє український Гідрометцентр.

На дорогах у західних областях України спостерігатиметься ожеледиця, вітер південно-східний, 3−10 м/с.

Погода у Києві прогнозується з дощем та снігом протягом доби. Вночі стовпчики термометрів покажуть 4−6° морозу, а вдень буде 0−2° тепла.

Погода в Харкові очікується без опадів. Температуру повітря вночі прогнозують 14−16° із позначкою мінус, вдень — 5−7° нижче нуля.

Погода в Одесі також буде без опадів протягом доби. Температура повітря вночі очікується 0−2° морозу, а вдень обіцяють від 1° нижче нуля до 1° тепла.

Погода у Львові прогнозується хмарна і без опадів. Температурні показники наступні — вночі очікується 1−3° морозу, а вдень прогнозують 7−9° вище нуля.

Погода в Карпатах буде похмурою, опадів не прогнозують. Вночі буде 2−4° нижче нуля, а вдень очікується 9−11° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 24 лютого прогнозується відносно спокійна, зранку очікується слабка магнітна буря.