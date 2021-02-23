Дожди и мокрый снег — погода в Украине на 24 февраля (КАРТА)https://racurs.ua/n150845-dojdi-i-mokryy-sneg-pogoda-v-ukraine-na-24-fevralya-karta.htmlРакурс
Погода в Украине в среду, 24 февраля, ожидается облачная с прояснениями, в северных областях местами пройдут дожди с мокрым снегом.
В центральных регионах страны прогнозируется небольшой снег, в Волынской и Ровенской областях — кратковременные дожди, сообщает украинский Гидрометцентр.
На дорогах в западных областях Украины будет наблюдаться гололедица, ветер юго-восточный, 3−10 м/с.
Погода в Киеве прогнозируется с дождем и снегом в течение суток. Ночью столбики термометров покажут 4−6° мороза, а днем будет 0−2° тепла.
Погода в Харькове ожидается без осадков. Температуру воздуха ночью прогнозируют 14−16° с отметкой минус, днем — 5−7° ниже нуля.
Погода в Одессе также будет без осадков в течение суток. Температура воздуха ночью ожидается 0−2° мороза, а днем обещают от 1° ниже нуля до 1° тепла.
Погода во Львове прогнозируется облачная и без осадков. Температурные показатели следующие — ночью ожидается 1−3° мороза, а днем прогнозируют 7−9° выше нуля.
Погода в Карпатах будет пасмурной, осадков не прогнозируют. Ночью будет 2−4° ниже нуля, а днем ожидается 9−11° тепла.
Геомагнитная обстановка в Украине 24 февраля прогнозируется относительно спокойная, утром ожидается слабая магнитная буря.