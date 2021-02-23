Погода в Украине. Фото: radiopershe

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Погода в Украине в среду, 24 февраля, ожидается облачная с прояснениями, в северных областях местами пройдут дожди с мокрым снегом.

В центральных регионах страны прогнозируется небольшой снег, в Волынской и Ровенской областях — кратковременные дожди, сообщает украинский Гидрометцентр.

На дорогах в западных областях Украины будет наблюдаться гололедица, ветер юго-восточный, 3−10 м/с.

Погода в Киеве прогнозируется с дождем и снегом в течение суток. Ночью столбики термометров покажут 4−6° мороза, а днем ​​будет 0−2° тепла.

Погода в Харькове ожидается без осадков. Температуру воздуха ночью прогнозируют 14−16° с отметкой минус, днем ​​— 5−7° ниже нуля.

Погода в Одессе также будет без осадков в течение суток. Температура воздуха ночью ожидается 0−2° мороза, а днем ​​обещают от 1° ниже нуля до 1° тепла.

Погода во Львове прогнозируется облачная и без осадков. Температурные показатели следующие — ночью ожидается 1−3° мороза, а днем ​​прогнозируют 7−9° выше нуля.

Погода в Карпатах будет пасмурной, осадков не прогнозируют. Ночью будет 2−4° ниже нуля, а днем ​​ожидается 9−11° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 24 февраля прогнозируется относительно спокойная, утром ожидается слабая магнитная буря.