Протест під Офісом президента — 17 людей затримали, є постраждалі (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n150847-protest-pid-ofisom-prezydenta-17-ludey-zatrymaly-ie-postrajdali-foto-video.htmlРакурс
У Києві на протестній акції в підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка між протестувальниками та поліцією сталися сутички.
Правоохоронці затримали 17 учасників акції під Офісом президента, повідомили у МВС.
За фактом сутичок на Банковій правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Наразі під будівлею зібралось близько 2 тис. людей. Правоохоронці не пропускають протестувальників на територію ОП, відкритим до будівлі лишається вхід з боку вулиці Шовковичної.
Мітингувальники скупчились біля воріт та пробували протиснутись до будівлі. Поліція, своєю чергою, перекрила прохід спецтехнікою та живим кордоном з силовиків.
Учасники акції запалювали фаєри, частина мітингувальників вилізла на будівлю поблизу ОП. Їх звідти знімали силовики. У них зі сторони активістів полетіли сніжки.
Між поліцією та протестувальниками сталися сутички ㅡ силовики розпилювали сльозогінний газ. Як зазначають ЗМІ, внаслідок сутичок кілька протестувальників постраждали. Наразі уточнюється інформацію про їх кількість.
Під будівлею Офісу президента люди скандують «Зелю у відставку», «Аваков чорт» та «Стерненку волю». У руках тримають плакати «Ні репресії», «Стерненко патріот» тощо.