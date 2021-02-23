Протест під Офісом президента – 17 людей затримали, є постраждалі. Фото: УП

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У Києві на протестній акції в підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка між протестувальниками та поліцією сталися сутички.

Правоохоронці затримали 17 учасників акції під Офісом президента, повідомили у МВС.

За фактом сутичок на Банковій правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Наразі під будівлею зібралось близько 2 тис. людей. Правоохоронці не пропускають протестувальників на територію ОП, відкритим до будівлі лишається вхід з боку вулиці Шовковичної.

Мітингувальники скупчились біля воріт та пробували протиснутись до будівлі. Поліція, своєю чергою, перекрила прохід спецтехнікою та живим кордоном з силовиків.

Учасники акції запалювали фаєри, частина мітингувальників вилізла на будівлю поблизу ОП. Їх звідти знімали силовики. У них зі сторони активістів полетіли сніжки.

Між поліцією та протестувальниками сталися сутички ㅡ силовики розпилювали сльозогінний газ. Як зазначають ЗМІ, внаслідок сутичок кілька протестувальників постраждали. Наразі уточнюється інформацію про їх кількість.

Під будівлею Офісу президента люди скандують «Зелю у відставку», «Аваков чорт» та «Стерненку волю». У руках тримають плакати «Ні репресії», «Стерненко патріот» тощо.