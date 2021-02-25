Солдат РФ напав з холодною зброєю на бійця ЗСУ — деталі інциденту на Донбасі

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Збройні формування Росії впродовж минулої доби, 24 лютого, продовжили здійснювати вогневі провокації, порушуючи режим припинення вогню на Донбасі.

Про це сьогодні повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Зі стрілецької зброї противник вів вогонь неподалік населених пунктів Південне і Талаківка. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Збройних сил України отримав кульове поранення.

Воїну оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу, — додали у штабі.

Низка інших провокацій армія РФ чинила в передмісті Авдіївки та неподалік Водяного, а також поблизу Мар’їнки.

Неподалік Чермалика захисник України, який чергував на спостережному посту, затримав військовослужбовця окупаційних військ Росії, котрий намагався проникнути на позиції ЗСУ. Під час затримання ворог наніс нашому воїну легке поранення холодною зброєю. У відповідь солдат застосував штатну зброю та затримав окупанта, — розповіли військові.

На думку керівництва ООС, основною метою російсько-окупаційних військ залишається «провокування ЗСУ на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму „тиші“».