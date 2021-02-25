Володимир Зеленський. Фото: ЕРА

https://racurs.ua/ua/n150914-zelenskyy-zibravsya-v-aziu-detali.html

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Президент України Володимир Зеленський збирається у велике азійське турне, зокрема планує відвідати Китай, Південну Корею, Індонезію.

Наразі формується остаточний перелік країн, які він відвідає, повідомляють у прес-службі президента.

Точні дати візитів поки невідомі через світову пандемію коронавірусу. В офісі Зеленського вже підготували низку угод, а також проекти для розвитку торгівлі та залучення інвестицій в Україну.

Окрім Азії, Зеленський має намір відвідати США — нещодавно відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ України з державним секретарем США.

Наразі готується телефонна розмова між лідерами України та США. Зеленський сподівається отримати від Байдена політичну підтримку у питаннях Донбасу та Криму.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський в Об'єднаних Арабських Еміратах підписав низку двосторонніх документів, спрямованих на розвиток відносин між країнами у сферах туризму та інвестицій.