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Ракурс
Володимир Зеленський. Фото: ЕРА

Зеленський зібрався в Азію — деталі

25 лют 2021, 10:19
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Президент України Володимир Зеленський збирається у велике азійське турне, зокрема планує відвідати Китай, Південну Корею, Індонезію.

Наразі формується остаточний перелік країн, які він відвідає, повідомляють у прес-службі президента.

Точні дати візитів поки невідомі через світову пандемію коронавірусу. В офісі Зеленського вже підготували низку угод, а також проекти для розвитку торгівлі та залучення інвестицій в Україну.

Окрім Азії, Зеленський має намір відвідати США — нещодавно відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ України з державним секретарем США.


Наразі готується телефонна розмова між лідерами України та США. Зеленський сподівається отримати від Байдена політичну підтримку у питаннях Донбасу та Криму.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський в Об'єднаних Арабських Еміратах підписав низку двосторонніх документів, спрямованих на розвиток відносин між країнами у сферах туризму та інвестицій.

Джерело: Ракурс


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