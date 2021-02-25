Владимир Зеленский. Фото: ЕРА

https://racurs.ua/n150914-zelenskiy-sobralsya-v-aziu-detali.html

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Президент Украины Владимир Зеленский собирается в большое азиатское турне, в частности планирует посетить Китай, Южную Корею, Индонезию.

Сейчас формируется окончательный перечень стран, которые он посетит, сообщают в пресс-службе президента.

Точные даты визитов пока неизвестны из-за мировой пандемии коронавируса. В офисе Зеленского уже подготовили ряд соглашений, а также проекты для развития торговли и привлечения инвестиций в Украину.

Кроме Азии, Зеленский намерен посетить США — недавно состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Украины с государственным секретарем США.

Сейчас готовится телефонный разговор между лидерами Украины и США. Зеленский надеется получить от Байдена политическую поддержку в вопросах Донбасса и Крыма.

Ранее мы сообщали, что Зеленский в Объединенных Арабских Эмиратах подписал ряд двусторонних документов, направленных на развитие отношений между странами в сферах туризма и инвестиций.