Курс гривны снова упал, фото: «Інформатор»

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Ракурс

Курс гривны к доллару США постепенно приближаются к психологической отметке 28 грн/долл.

На сегодня, 25 февраля, официальный курс снижен на 5 копеек и теперь он составляет 27,94 грн/долл. Об этом свидетельствуют данные сайта Нацбанка Украины.

Евро также подорожал примерно на пять копеек — теперь официальный курс составляет 33,92 грн/евро.

За прошедшие сутки, 24 февраля, Нацбанк повышал официальный курс гривны к доллару на 3,28 копеек (до 27,89 грн за доллар), курс гривны к евро — на 1 копейку (до 33,88 грн за евро).

Нацбанк в ходе торгов 24 февраля на рынок не выходил, сообщает издание «Минфин».

Ожидается, что рост курса до 28 грн за доллар и выше может спровоцировать новость о перечислении Госказначейством основных возмещений НДС экспортерам.

Сейчас на рынке наблюдаются лишь спекулятивные попытки «разогреть» котировки доллара, отмечает издание.