Соратник Медведчука обжаловал в Верховном суде список санкций

https://racurs.ua/n150918-soratnik-medvedchuka-objaloval-v-verhovnom-sude-spisok-sankciy.html

Ракурс

Санкции против соратника Виктора Медведчука — нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака — jбжаловаkb в Верховном суде. Речь идет о приложении к указу президента Украины о применении санкций к Козаку.

Верховный суд 25 февраля сообщил, что получил соответствующую жалобу 24 февраля. В Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, в котором оспаривается указ Президента Украины от 2 февраля 2021 года «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Обжалуется приложение № 1, согласно которому применены санкции к Козаку.

Ранее Козак обжаловал в Верховном суде собственно сам санкционный указ Зеленского от 2 февраля 2021 года № 43/2021. Впрочем, 9 февраля исковое заявление Фемида оставила без движения — отказала в открытии производства.

11 февраля Кассационный админсуд в составе ВСУ вынес решение об открытии производства по другому делу по иску Козака. Рассмотрение назначили на 15 марта.

16 февраля иск ООО «Новости 24 часа» судьи оставили без движения и установили истцу срок со дня получения этого постановления для устранения недостатков.

23 февраля Верховный суд продлил на десять дней срок на устранение недостатков по иску ООО «Телерадиокомпания «Новые коммуникации» (телеканал ZIK).