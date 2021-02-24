Стоит ли доверять СOVID-вакцине из Индии. Фото: УП

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Ракурс

О надежности индийской вакцины от кронавируса рассказал эксперт.

Страна происхождения вакцины не имеет большого значения. Вакцина Covishield выпущена по лицензии AstraZeneca в Индии. Поэтому она должна быть абсолютно идентичной той, которую выпускает британская AstraZeneca на других мощностях. Об этом 24 февраля заявил доктор фармацевтических наук, профессор Константин Косяченко в эфире «Украинского радио», передает «Общественное».

Это нормальная мировая практика. Индия — один из крупнейших производителей лекарств в мире. Там очень высокотехнологичное производство. Они поставляют свою продукцию во многие страны мира. Эта вакцина попадает также в азиатские довольно состоятельные страны, — отметил он.

Также, по словам фармацевта, нельзя сказать, что более сложная и дорогая вакцина от Pfizer имеет преимущества над британским препаратом AstraZeneca.

Кроме того, ученый объяснил, почему Украина так поздно лицензировала вакцину AstraZeneca. Он отметил, что во всем мире третья фаза исследований проходит в формате экстренного применения, а производитель в течение года должен подать все необходимые документы для того, чтобы доказать эффективность и безопасность вакцины.

С одной стороны, это очень быстро произошло и можно что-то подозревать, а с другой стороны, мы никогда не сталкивались с такой ситуацией. Вакцины разрабатываются много лет. Сперва их тестируют на животных, потом на людях. Однако раньше не было ковида. Здесь следует оценивать риски и эффективность. Риски здесь меньше, чем эффективность этой вакцины, — сообщил Косяченко.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Первым прививку от СOVID-19 получил врач-реаниматолог Черкасской областной больницы Евгений Горенко.

В то же время вакцинация президента Владимира Зеленского от коронавируса, которая должна пройти публично, несколько затягивается. В Офисе президента заявляют, что пока не решили, какой именно вакциной получит прививку глава государства.

Ранее сообщалось, что 22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало в Украине вакцину против COVID-19 Covishield. Эта вакцина совместно разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Она предназначена для экстренного применения.