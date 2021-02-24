Чи варто довіряти СOVID-вакцині з Індії. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n150898-chy-varto-doviryaty-sovid-vakcyni-z-indiyi-komentar-eksperta.html

Ракурс

Про надійність індійської вакцини від кронавірусу розповів експерт.

Країна походження вакцини не має великого значення. Вакцина Covishield випущена за ліцензією AstraZeneca в Індії. Тому вона має бути абсолютно ідентичною тій, яку випускає британська AstraZeneca на інших потужностях. Про це 24 лютого заявив доктор фармацевтичних наук, професор Костянтин Косяченко в ефірі «Українського радіо», передає «Суспільне».

Це нормальна світова практика. Індія —один з найбільших виробників ліків у світі. Там дуже високотехнологічне виробництво. Вони поставляють свою продукцію в багато країн світу. Ця вакцина потрапляє також в азійські доволі заможні країни, — зазначив він.

Також, за словами фармацевта, не можна сказати, що більш складна і дорога вакцина від Pfizer має переваги над британським препаратом AstraZeneca.

Крім того, науковець пояснив, чому Україна так пізно ліцензувала вакцину AstraZeneca. Він зазначив, що в усьому світі третя фаза досліджень відбувається у форматі екстреного застосування, а виробник протягом року повинен подати усі необхідні документи для того, щоб довести ефективність і безпеку вакцини.

З одного боку, це дуже швидко відбулося і можна щось підозрювати, а з іншого боку, ми ніколи не стикалися з такою ситуацією. Вакцини розробляються багато років. Спершу їх тестують на тваринах, потім на людях. Проте раніше не було ковіду. Тут слід оцінювати ризики та ефективність. Ризики тут менші, ніж ефективність цієї вакцини, — розповів Косяченко.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала масова вакцинація від коронавірусу. Першим щеплення від СOVID-19 отримав лікар-реаніматолог Черкаської обласної лікарні Євген Горенко.

Водночас вакцинація президента Володимира Зеленського від коронавірусу, яка має пройти публічно, дещо затягується. У Офісі президента заявляють, що поки не вирішили, якою саме вакциною отримає щеплення глава держави.

Раніше повідомлялося, що 22 лютого Міністерство охорони здоров’я зареєструвало в Україні вакцину проти COVID-19 Covishield. Ця вакцина спільно розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона призначена для екстреного застосування.