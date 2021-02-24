Юрію Дудкіну оголошена підозра в державній зраді, фото: Олексій Буряченко

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Ракурс

Підозра у державній зраді (ст. 111 Кримінального кодексу) повідомлена Юрію Дудкіну — «експерту», який неодноразово з’являвся в ефірі нині заблокованих в Україні телеканалів.

Наразі Дудкіна затримано. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Також йому повідомлено про підозру за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

За даними досудового розслідування, затриманий за завданням кураторів створив мережу, до якої входили кілька інтернет-ресурсів (групи в соціальних мережах, youtube-канали) та окремі блогери, які фінансувалися з Росії.

На цих ресурсах пропагандист поширював замовний контент, у тому числі від своїх координаторів з російського «Первого канала» та агенції «News Front», — зазначає СБУ.

Крім того, затриманий сприяв розпалюванню міжнаціональної ворожнечі, виступаючи у прямих ефірах політичних ток-шоу на заборонених російських телеканалах, зазначають в СБУ.

На підтвердження цих тверджень СБУ опублікувала аудіозапис, на якому, як стверджують у спецслужбі, зафіксовано момент отримання «експертом» завдання від кураторів з «Первого канала».

Також СБУ опублікувала скріншоти, як стверджується, листування затриманого із замовником.

В інформаційній сфері «експерт» вчиняв дії на шкоду територіальній цілісності, обороноздатності держави та брав участь у проведенні підривної діяльності проти України з боку РФ, — наголошують в СБУ.

В СБУ зазначають, що проведені експертні дослідження підтверджують ознаки підривної діяльності на шкоду державній безпеці.

Психологічні та фоноскопічні експертизи тривають, щоб отримати додаткові докази щодо умисності таких дій з боку підозрюваного, — додають у спецслужбі.

Дудкін сьогодні, 24 лютого, вранці на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляв, що до нього прийшли з обшуками правоохоронці. Він також опублікував відео моменту оголошення йому підозри.

Нагадаємо, нещодавно СБУ оголосила підозру у держзраді відомому проросійському пропагандисту Анатолію Шарію.