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Юрию Дудкину объявлено подозрение в государственной измене, фото: Алексей Буряченко
Государственная измена — задержан «эксперт» заблокированных в Украине телеканалов (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n150897-gosudarstvennaya-izmena-zaderjan-ekspert-zablokirovannyh-v-ukraine-telekanalov-foto-video.htmlРакурс
Подозрение в государственной измене (ст. 111 Уголовного кодекса) сообщено Юрию Дудкину — «эксперту», который неоднократно появлялся в эфире теперь заблокированных в Украине телеканалов.
В настоящее время Дудкин задержан. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Также ему сообщено о подозрении по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
По данным досудового расследования, задержанный по заданию кураторов создал сеть, в которую входили несколько интернет-ресурсов (группы в социальных сетях, youtube-каналы) и отдельные блоггеры, которые финансировались из России.
На этих ресурсах пропагандист распространял заказной контент, в том числе от своих координаторов из российского «Первого канала» и агентства «News Front», — подчеркивает СБУ.
Кроме того, задержанный способствовал разжиганию межнациональной розни, выступая в прямых эфирах политических ток-шоу на запрещенных российских телеканалах, отмечают в СБУ.
В подтверждение этих утверждений СБУ опубликовала аудиозапись, на которой, как утверждают в спецслужбе, зафиксирован момент получения «экспертом» задание от кураторов с «Первого канала».
Также СБУ опубликовала скриншоты, как утверждается, переписки задержанного с заказчиком.
В информационной сфере «эксперт» совершал действия в ущерб территориальной целостности, обороноспособности государства и принимал участие в проведении подрывной деятельности против Украины со стороны РФ, — отмечают в СБУ.
В СБУ отмечают, что проведенные экспертные исследования подтверждают признаки подрывной деятельности в ущерб государственной безопасности.
Психологические и фоноскопической экспертизы продолжаются, чтобы получить дополнительные доказательства умышленности таких действий со стороны подозреваемого, — добавляют в спецслужбе.
Дудкин сегодня, 24 февраля, утром на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщал, что к нему пришли с обысками правоохранители. Он также опубликовал видео момента объявления ему подозрения.
Напомним, недавно СБУ объявила подозрение в госизмене известному пророссийскому пропагандисту Анатолию Шарию.
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