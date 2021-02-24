Протесты возле офиса Зеленского у Авакова назвали «вакханалией насилия» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n150896-protesty-vozle-ofisa-zelenskogo-u-avakova-nazvali-vakhanaliey-nasiliya-video.htmlРакурс
Протесты под Офисом президента, которые состоялись в Киеве 23 февраля в защиту осужденного активиста Сергея Стерненко, прокомментировали в МВД.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал вчерашние события «вакханалией насилия», а митингующих обозвал «парасюками». Соответствующее сообщение он опубликовал на собственной странице в Facebook.
Это была вакханалия насилия, которая не имеет ничего общего с ценностями Революции достоинства, — написал он.
Также Геращенко опубликовал в соцсети видео, на котором видно, как митингующие избивают сотрудников полиции, бросают в них файеры.
Напомним, Приморский районный суд города Одессы 23 февраля приговорил к семи годам и трем месяцам лишения свободы одесского активиста Сергея Стерненко в деле по обвинению в похищении человека. Дело касается похищения депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича.
В тот же вечер на Банковой состоялась акция протеста против заключения Стерненко. Не обошлось без стычек, поскольку некоторые митингующие откровенно провоцировали правоохранителей — бросали файеры, срывали с полицейских шлемы.
В полиции заявляли, что участие в акции возле Офиса президента Украины приняли более 2 тыс. человек. Также В Министерстве внутренних дел сообщили, что во время обеспечения правопорядка на Банковой пострадали 27 правоохранителей, которые получили ожоги глаз. А в Красном кресте сообщили о более 10 пострадавших во время протестов.