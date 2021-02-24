Протесты возле офиса Зеленского сопровождались столкновениями. Фото: Цензор.НЕТ

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Протесты под Офисом президента, которые состоялись в Киеве 23 февраля в защиту осужденного активиста Сергея Стерненко, прокомментировали в МВД.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал вчерашние события «вакханалией насилия», а митингующих обозвал «парасюками». Соответствующее сообщение он опубликовал на собственной странице в Facebook.

Это была вакханалия насилия, которая не имеет ничего общего с ценностями Революции достоинства, — написал он.

Также Геращенко опубликовал в соцсети видео, на котором видно, как митингующие избивают сотрудников полиции, бросают в них файеры.

Напомним, Приморский районный суд города Одессы 23 февраля приговорил к семи годам и трем месяцам лишения свободы одесского активиста Сергея Стерненко в деле по обвинению в похищении человека. Дело касается похищения депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича.

В тот же вечер на Банковой состоялась акция протеста против заключения Стерненко. Не обошлось без стычек, поскольку некоторые митингующие откровенно провоцировали правоохранителей — бросали файеры, срывали с полицейских шлемы.

В полиции заявляли, что участие в акции возле Офиса президента Украины приняли более 2 тыс. человек. Также В Министерстве внутренних дел сообщили, что во время обеспечения правопорядка на Банковой пострадали 27 правоохранителей, которые получили ожоги глаз. А в Красном кресте сообщили о более 10 пострадавших во время протестов.