Житель Луганщины погиб в результате подрыва на установленной боевиками мине, фото: Луганская областная прокуратура

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Ракурс

На Луганщине местный житель погиб в результате подрыва на мине, размещенной боевиками на его дворе.

Трагедия произошла 23 февраля, начато расследование. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Открытое уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

По информации следствия, боевики в нарушение минских договоренностей осуществили минирование противопехотными осколочными минами натяжного действия (ПОМ-2) населенного пункта Хутор Вольный Северодонецкого района Луганской области.

На одной из таких мин и подорвался местный житель, зацепившись за ее датчик на территории собственного домовладения. От полученных множественных огнестрельных осколочных ранений пострадавший скончался в больнице.

Во время осмотра места инцидента были изъяты части боеприпаса, их отправят на экспертизу.

Использование ПОМ-2 запрещено международными договорами, в частности ратифицированной Украиной Оттавской конвенции 1997 года. Использование этих мин составляет прямую угрозу жизни и здоровью гражданского населения и противоречат нормам международного гуманитарного права,

Напомним, в течение минувших суток, 23 февраля, на Донбассе было зафиксировано 20 случаев нарушения режима «тишины». Погиб украинский военный.